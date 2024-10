Choque entre PSOE y Sumar. La polémica está abierta en el Gobierno de coalición por la competencia y alcance de la idea de implantar bajas laborales flexibles. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, avanzaba la propuesta este jueves provocando la rápida reacción de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de la ministra de Sanidad, Mónica García.

El Ministerio de Trabajo ha respondido a Elma Saiz recordando que la Incapacidad Temporal (IT) "es un derecho de las personas trabajadoras al que se accede por prescripción médica y que determina que estas personas no pueden trabajar, por lo tanto, no es una opción".

Unas declaraciones a las que Saiz ha reaccionado explicando que con su planteamiento no busca "de ninguna manera" ahorrar dinero a la Seguridad Social por el alto gasto en incapacidad temporal (IT), sino que su intención es la de "ampliar derechos" y avanzar en "justicia social".

Juanma Romero ha reaccionado a este choque entre ministerios, confesando que él cree que todo esto tiene "más de globo sonda" que de otra cosa por "la dificultad de aplicación, el rechazo que se va a encontrar si llega al Congreso, y el recelo de los sindicatos".

De esta forma, el periodista ha reconocido que cree que este es un tema al que hay que darle "muchas vueltas", destacando que, por mucho que se hable de la voluntariedad del trabajador, hay muchas formas de "coaccionar a un empleado".