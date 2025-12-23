Juanma Lamet: "El objetivo número uno de Abascal no es acabar con Sánchez, sino con el PP"

Tras los resultados de las elecciones extremeñas, si PP y Vox quieren alcanzar un acuerdo, Lamet lo resume así: "El PP tendrá que ceder, pero Vox también". Y advierte de que la actual "lista de Reyes Magos" de Vox es "incumplible".

El periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet ha ofrecido su análisis sobre Vox y su estrategia política tras la victoria agridulce del PP en Extremadura, en un contexto marcado por la posibilidad de un pacto entre populares y Vox.

Según Lamet, "la estrategia de Vox no es a 2027, sino a 2031", y va más allá al señalar que el partido de Santiago Abascal "piensa constantemente en cómo depredar al PP y en cómo superarlo en el futuro". En ese sentido, sostiene que "el objetivo número uno de Abascal no es acabar con Pedro Sánchez, sino con el PP", aunque admite que se trata de una operación a largo plazo, "con estaciones intermedias".

Entre esas estaciones, Lamet destaca que Vox "no puede entrar en el Gobierno de María Guardiola, ni en el de Jorge Azcón, ni debería hacerlo en un hipotético Gobierno nacional de Alberto Núñez Feijóo""

Ahora bien, Lamet considera que Vox está elevando demasiado sus exigencias: "Está pidiendo demasiado. Tiene cartas en la mano como para reclamar la Presidencia de la Asamblea, aunque hoy por hoy el PP no quiere concedérsela; tiene margen para repartirse senadores y para empujar al PP un poco más a la derecha en políticas como ecología o inmigración. Pero no puede pedir la luna: no se puede pedir todo, porque entonces te contradices a ti mismo cuando dices que el peso de los votos es el que han decidido los ciudadanos".

En conclusión, Lamet resume que "el PP tendrá que ceder, pero Vox también tendrá que hacerlo", y advierte de que la actual "lista de Reyes Magos" de Vox es, sencillamente, "incumplible".