Dos días después de las extremeñas

El PP vuelve a claudicar ante Vox en Sevilla y asume los postulados negacionistas de la ultraderecha para aprobar los Presupuestos

La letra pequeña A cambio de los votos de los de Santiago Abascal, los 'populares' asumen sus postulados en materia migratoria y de cambio climático, pactando "reforzar" los controles del padrón municipal para "evitar la inscripción de inmigrantes ilegales" y flexibilizar las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja.

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, interviene para explicar el contenido del acuerdo firmado con el alcalde , José Luis Sanz, para apoyar los presupuestos municipales 2026.
Partido Popular y Vox se vuelven a abrazar apenas 48 horas después de las elecciones extremeñas. Lo han hecho en el Ayuntamiento de Sevilla, en el que el alcalde José Luis Sanz (PP) y la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, han firmado el acuerdo para aprobar los presupuestos municipales para 2026.

A cambio de los votos de los de Santiago Abascal, los 'populares' asumen sus postulados en materia migratoria y de cambio climático, pactando "reforzar" los controles del padrón municipal para "evitar la inscripción de inmigrantes ilegales" y flexibilizar las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, que no se aplicarán "mientras no existan niveles de contaminación por encima de lo establecido".

Estas dos medidas eran las condiciones marcadas por Vox para reeditar el acuerdo presupuestario de 2025 y Sanz, una vez superados los comicios en Extremadura y el consiguiente impacto negativo en las urnas, no ha dudado en plegarse a la ultraderecha. Lo ha hecho alegando que el pacto "no supera ninguna línea roja ni incumple ninguna ley". De hecho, ha asegurado que se trata de "un acuerdo que se centra fundamentalmente en la gestión y se aleja de lo ideológico" pese a tratarse de dos pilares del programa político de Vox.

El PP renuncia a exhumar la mayor fosa franquista de Sevilla

Junto con el acuerdo presupuestario, el Partido Popular ha paralizado la recepción por parte del Ayuntamiento de Sevilla de la ayuda de 200.000 euros concedida por el Gobierno la exhumación de la fosa Monumento del cementerio de San Fernando, el mayor enterramiento común con víctimas del franquismo pendiente de abrir en Sevilla.

Con esos fondos, el Consistorio dirigido por José Luis Sanz podría haber comenzado las tareas de exhumación al ser propietario del terreno. No obstante, el Gabinete de Sanz ha optado por no poner en marcha esas obras, que según el calendario pactado por el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y el propio Ayuntamiento, debería, concluir en 2029.

Esta decisión de Sanz ha provocado las durísimas críticas de Federación Andaluza de Memoria Democrática, que asegura que la decisión de Sanz supone "un incumplimiento flagrante del protocolo firmado para llevar a cabo los trabajos de exhumación e identificación" y una ofensa a las víctimas de la dictadura franquista.

