Juanma Lamet: "Es muy evidente que tanto Mañueco como Juanma Moreno tienen interés en adelantar las elecciones"

Andalucía y Castilla y León podrían adelantar sus elecciones si Pedro Sánchez convoca generales anticipadas. Según Juanma Lamet, el PP ya moviliza a sus cuadros para no quedar desprevenido y ganar fuerza en un posible pulso electoral.

Andalucía y Castilla y León podrían adelantar sus elecciones autonómicas si Pedro Sánchez opta finalmente por convocar elecciones generales anticipadas. Así lo ha informado el periodista Juanma Lamet en El Mundo y lo ha desarrollado este lunes en Al Rojo Vivo.

"El PP está activando a todos sus cargos para unas elecciones, haya adelanto o no. Ansiedad en Génova no hay; lo que quieren es tener a todo el mundo en primer tiempo de saludo, para que no les pille el toro", ha explicado Lamet.

Según el periodista, es evidente que tanto Alfonso Fernández Mañueco como Juanma Moreno tienen interés en adelantar los comicios para hacerlos coincidir con un plebiscito general sobre Pedro Sánchez, especialmente en un contexto en el que "sus candidatos están tan flojos".

En Castilla y León, Mañueco buscaría alcanzar la mayoría absoluta; en Andalucía, la preocupación es que Vox arrebate la mayoría que hoy mantiene en solitario el PP. "La mayoría de la derecha no está en peligro en Andalucía. Lo que sí peligra es que el PP la conserve en solitario. Para evitarlo, a Moreno le convendrían más unas elecciones conjuntas que por separado", ha concluido.