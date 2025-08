Afra Blanco, sobre Mazón: "No fue el PP quien presionó para que pidiera perdón a las víctimas, fue laSexta"

El periodista ha sostenido que antes de que Mazón compareciera en Les Corts, Feijóo le pidió que se disculpara y tuviera un gesto. Afra Blanco ha respondido que fue Ana Pastor, de La Sexta, quien lo siguió para ver si acudía o no al encuentro con las víctimas.

El futuro político de Carlos Mazón ha sido objeto de debate en Al Rojo Vivo. Pepe Luis Vázquez ha defendido que "el PP fue crítico desde el primer momento con la gestión de la DANA" y ha recordado que "Feijóo, al día siguiente de las inundaciones, pidió que la Generalitat entregara el mando único porque la situación le desbordaba".

Sin embargo, Afra Blanco ha reaccionado: "No fue el PP quien presionó a Mazón para que diera la cara ante las víctimas. No fue Feijóo, fue La Sexta". Inés García ha reforzado la idea: "Ana Pastor lo estuvo siguiendo para ver si iba o no a reunirse con las víctimas".

Ante esas afirmaciones, Vázquez ha querido matizar: "Que lo hiciera esta casa no quita que Feijóo también lo hiciera", ha dicho, y ha zanjado: "Yo soy periodista, y lo cierto es que, antes de que Mazón compareciera en Les Corts para hacer balance de la DANA, hubo una negociación previa en la que Feijóo le instó a disculparse y a tener un gesto".