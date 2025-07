Juanma Lamet, tras el "compromiso" del Feijóo de no gobernar con Vox: "Ya no es cuánto peso tenga Vox en el Gobierno, sino cuántas de sus ideas van a entrar en él"

Tras asegurar Miguel Tellado en que el compromiso de Feijóo es el de gobernar en solitario ("acuerdo con Vox, sí, pero gobernar no"), "el PP ya no tiene vuelta atrás. Después de haberlo grabado con letras de oro en su hemeroteca, sería impensable que Feijóo diera marcha atrás una vez abiertas las urnas y cayera en todo lo que critica a Pedro Sánchez", afirma el periodista de El Mundo, Juanma Lamet.

"Me parece un giro estratégico de mucho calado porque está intentando el PP sacudirse de encima la gran baza electoral que tiene el PSOE, que es activar a los suyos por miedo a que Vox pueda llegar a la gobernabilidad del país", añade el periodista.

Una vez despejado esto, señala Lamet, "ya no me preocupa cuánto peso va a tener Vox, sino cuánto van a entrar las ideas de Vox en la gobernabilidad si llega Feijóo a La Moncloa". Y eso, concluye, es lo que tiene que hacer ahora Feijóo: "Llenar de contenido ese anuncio, primero para seducir a ese caladero templado del centroizquierda y segundo, confrontar con Vox, porque si no confronta con Vox, esto no tiene sentido". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.