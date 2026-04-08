Juanjo Fernández, sobre el alto el fuego entre EEUU e Irán: "Sorprende que todos se declaren vencedores"

El periodista de 'El Confidencial' ha analizado el alto el fuego temporal entre EEUU e Irán, asegurando que no le ha sorprendido la tregua de dos semanas anunciada en el marco del conflicto: "Los ultimátums de Trump duran hasta lo que se prorroga o viene el siguiente ultimátum".

El periodista de 'El Confidencial', Juanjo Fernández, ha analizado el alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, asegurando que no le ha sorprendido la tregua de dos semanas anunciada en el marco del conflicto.

"Los ultimátums de Donald Trump duran hasta lo que se prorroga o viene el siguiente ultimátum", ha señalado, en referencia a la estrategia del presidente estadounidense.

Sin embargo, Fernández sí ha destacado un elemento que considera llamativo en este escenario: "Lo que me sorprende en cierta medida, aunque también lo esperaba, es que todos se declaran victoriosos, que Irán dice que ha conseguido todo lo que quiere y que Trump, por descontado, dice que ha ganado y que ha conseguido de Irán todo lo que desea".

Sobre lo que puede ocurrir tras estos 15 días de tregua, con negociaciones previstas en Islamabad, ha advertido de la complejidad del escenario: "Es muy difícil aventurar qué puede suceder. Porque en este conflicto hay más actores aparte de Trump o Estados Unidos e Irán. Israel es un actor importantísimo y tiene mucho que decir, pero luego también están el resto de países árabes".

En este sentido, apunta a un posible enquistamiento del conflicto: "Probablemente esto degenere en un conflicto latente. Hay líneas rojas que Israel no va a permitir de ninguna manera, como es el programa de enriquecimiento de uranio. Para Israel es clave. Ya ha conseguido algo importante en su beneficio, que es volver a pararlo. Y si no lo consigue, volverá a atacar el año que viene o el siguiente, como ha venido haciendo hasta ahora".

Fernández también ha subrayado el aislamiento regional de Irán: "Irán se ha ganado enemigos declarados en el resto de países árabes. Esta guerra no la buscaban, pero su postura es: ya que hemos empezado y nos habéis metido en ella, hay que acabarla. Irán no puede salir vivo de esto".

En cuanto a la capacidad militar iraní durante la tregua, el periodista distingue entre recursos y volumen: "Hay dos aspectos importantes: las capacidades, es decir, poder atacar o lanzar misiles, y el número de misiles o drones disponibles. Irán tiene las capacidades, con lo cual va a poder reponerse".

No obstante, matiza: "Los misiles, en la medida en que son más sofisticados y de largo alcance, serán más difíciles de reponer porque su fabricación es más compleja. Irán ha sufrido daños en su industria armamentística, por lo que recuperará poco en ese ámbito".

Por el contrario, destaca el papel creciente de otra tecnología: "En cambio, los drones, que son más fáciles de fabricar, sí podrán reponerse en un número significativo. Y ojo, porque están siendo el arma que más daños está causando en esta guerra, incluso más que los misiles, ya que no existen defensas específicas suficientemente preparadas contra ellos".

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