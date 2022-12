Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP en Andalucía, ha intervenido en 'Al Rojo Vivo' para hablar sobre el supuesto fraude de los cursos de formación.



Al respecto, ha negado que se trate de una estrategia para tapar informaciones sobre el caso Gürte, "no tiene ningún sentido de que esto se haga en medio de Semana Santa, ya lo ha desmentido el ministerio del Interior".



Moreno ha añadido que van a exigir responsabilidades, "mi objetivo como partido de la oposición es que se filtren y se controlen los recursos para el empleo, me preocupa que se pongan en cuestión los fondos europeos y que el dinero no llegue a los parados. Al final estamos ante un caso de falta de fisalización".



Sobre la actitud de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha expresado que "es una presidenta que nunca da la cara y ya es hora de que dé la cara y proporcione algún tipo de explicación".