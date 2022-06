El candidato a la Junta de Andalucía por el PSOE, Juan Espadas, cree que su formación volverá a ser la primera fuerza en Andalucía tras el 19J. "No nos hemos creído el análisis de las encuestas", ha confesado en Al Rojo Vivo este viernes. A preguntas del presentador, Antonio García-Ferreras, ha señalado que es necesario la movilización de ese medio millón de votantes progresistas de 2018 para hacer frente al pacto entre PP y Vox "que está fraguándose en Andalucía".

Espadas cree que el PP tendría que haber dicho que no pactaría con Vox y ha preferido no pronunciarse sobre una posible abstención para hacer frente a esta coalición, pues cree que, si Vox llega al Gobierno, no es responsabilidad de su partido. "No vamos a asumir esa responsabilidad. La culpa de que gobierne Vox solo es atribuible al PP si pacta con él". Así, cree que el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se está adelantando al dar por hecho que va a ganar las elecciones.

"El entiende que va a ganar pero, como ganaría Andalucía es sólo si la primera fuerza política es el Psoe", ha señalado. Así, el candidato socialista ha señalado que su formación se compromete a hacer posible un acuerdo sobre las fuerzas de progreso de centro izquierda, unas candidaturas que espera que tengan esa mayoría el próximo domingo.

Por ello ha dejado claro que, pase lo que pase el domingo, no va a dejar su partido. "Estoy en un proyecto político construido sobre una gran mayoría en unas primarias y sobre el esfuerzo de unos compañeros en las ocho provincias", ha explicado. Aún así, está convencido que la remontada en la izquierda será una realidad cuando hablen los andaluces el 19J.