A falta de 72 horas de conocer al ganador de las elecciones en Andalucía, la gran pregunta que está encima de la mesa de todas las formaciones políticas es clara. Si Juanma Moreno y el PP andaluz acaban como la primera fuerza más votada, como indican las encuestas, pero necesitan el apoyo de Vox para gobernar, ¿habrá una abstención de las fuerzas de izquierdas para evitar que la formación de extrema derecha entre en ese Gobierno de coalición?

La pregunta ha marcado la agenda de los candidatos, obligándoles a posicionarse sin grises, con un 'sí' o un 'no'. Lo cierto es que la respuesta ha sido clara. Mientras que el líder del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que el PSOE de Espadas se abstenga. ¿La respuesta de Espadas? Recordar al PP que, en las elecciones de Andalucía de 2018, los populares pidieron el voto a Vox para bloquear el Gobierno de Susana Díaz. Por lo tanto, primer 'no'.

El segundo 'no' ha llegado acompañado por un "rotundamente" y se ha escuchado en laSexta, concretamente en Al Rojo Vivo. La candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, ha lanzado dos preguntas para argumentar esa postura: "¿Va a romper el PP el gobierno de Castilla y León? ¿Va a despreciar los votos de Vox si le invisten presidente otra vez, verdad que no?". "Por Andalucía no va a respaldar políticas ni agendas de gobierno que le hagan daño a nuestra gente", ha insistido Nieto.

Los rechazos también vienen de quienes han estado con los populares en el poder hasta ahora. Y es que Juan Marín (Ciudadanos) ha pedido que "ni le inviten" a sentarse a la mesa de un Gobierno de coalición entre PP y Vox. "Con gente que no cree en Andalucía, que miente a los andaluces de la forma que lo está haciendo Olona, evidentemente no puedo sentarme ni siquiera a hablar, porque me va a engañar antes de sentarme", ha explicado. De nuevo refiriéndose a Olona, Marín ha criticado que "utilice" estos comicios "como trampolín para atracar en el Gobierno de España y volver a Madrid con una posición muy cómoda".

¿Y Juanma Moreno? El líder del PP y actual presidente de la Junta de Andalucía ha pedido tener "las manos libres" para, dice, evitar "lo que le pasa a Sánchez" en Moncloa. "No quiero un gobierno que está todos los días a la bronca interna como lo está Sánchez", ha añadido. Mientras tanto, Olona ha agitado la teoría de la abstención entre "todas las fuerzas de izquierda" para "dejar a Vox fuera de San Telmo".

Por lo tanto, a 72 horas de pasar por las urnas, parece claro que la abstención de todos para dejar fuera a Vox no está sobre la mesa, frustrando así la propuesta que ha lanzado Núñez Feijóo 'emulando' a Pedro Sánchez en 2019. El ahora presidente del Gobierno pidió al PP de Pablo Casado su abstención para que su Ejecutivo no dependiese de la entrada de fuerzas independentistas. Lo que dijo el entonces presidente de la Xunta de Galicia fue lo siguiente: "No se puede pedir la abstención del PP con una mano y con la otra alabar el sentido de Estado de los catalanes y tratar con enorme delicadeza a los representantes de Bildu".

La última encuesta del CIS dio una holgada victoria a Juanma Moreno en estas elecciones, pero incidió en la idea que arrojan todos los sondeos: no habrá Gobierno en solitario. El rival "más potente" para los populares, en palabras del todavía presidente de la Junta, no será ni Espadas ni Olona. Será la playa. "Es la amenaza más potente que tenemos, el miedo que tenemos en el cuerpo, es el exceso de confianza", decía este lunes. El domingo será, entonces, un duelo del PP contra todos, una prueba de resistencia de Moreno contra sus rivales y contra el hastío.