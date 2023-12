José Javier Esparza Abaurrea, presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN) habla para laSexta después de que tanto él como sus diputados hayan abandonado el pleno navarro tras una fuerte discusión contra el Partido Socialista, a los que ha calificado de "escoria", tras el pacto de moción de censura que los socialistas han hecho con EH Bildu contra la alcaldesa de Pamplona de UPN.

"El PSOE les va a dar la alcaldía de los terroristas de EH Bildu", asegura Esparza a laSexta, añadiendo a su vez que "el PSOE ha cruzado una línea y que es un antes y un después". Añade que así se lo ha traslado a la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite (PSOE):"Esto es romper la convivencia y ella es la única responsable".

Asegura Esparza que van a salir a la calle el domingo "de forma cívica" pero es un momento -añade- para no callarse, "porque lo que ha ocurrido en Pamplona es gravísimo, algo que afecta a Pamplona, a Navarra y también a España. El gobierno socialista ya no se reconoce y no tienen ninguna credibilidad", afirma el presidente de UPN. En el video podemos ver al completo la entrevista con laSexta.