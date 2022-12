Este domingo, a las 21:30 horas, Jordi Évole arranca la nueva temporada de 'Salvados'. Évole se pregunta en su primer programa si 'La vida sigue igual'. "La gente no piensa que la vida siga igual. Hemos visitado un lugar no muy lejos del centro de una gran ciudad, Ciutat Meridiana, donde se vive una situación de emergencia". Jordi Évole cuenta como en 'Villa Desahucios' la gente no habla de recuperación económica, del conflicto independentista o del protocolo Mas y Rajoy.

Sobre la consulta soberanista de Cataluña, Jordi Évole recuerda que "yo no soy muy de patrias, de ninguna". Évole sostiene que existe una incompresión absoluta por un problema enorme que se está produciendo en Cataluña. "La incompresión del Gobierno central le está viniendo muy bien a la Generalitat. No hay mayor fábrica de independentistas que alguna de las cosas que se dicen desde Madrid". Según Évole, queda claro que "interesan cortinas de humo para no hablar de que hay familias que no puede pagar el comedor escolar a sus hijos".

En 'La vida sigue igual', Jordi Évole entrevistará a Arturo Pérez-Reverte, "un indignado más". Évole cree que la conversación con Reverte era la guinda del pastel al programa. "Reverte nos acompañó a la grabación en Ciutat Meridiana, algo que tiene mucho mérito".