Jordi Évole entrevista este domingo a Pedro Sánchez. El director de Lo de Évole ha desgranado cómo se ha encontrado al candidato 'socialista', así como algunos de los detalles de su encuentro con él justo un mes antes de las elecciones generales del 23 de julio.

"Me he encontrado un Pedro Sánchez con un optimismo que me ha dejado bastante alucinado. Muy convencido de su victoria el 23 de julio, pero no porque luego pueda sumar y formar gobierno, sino porque dice que va a ganar en votos y en escaños", ha asegurado Évole, que ha indicado que sorprende la confianza del presidente "con las encuestas que se están manejando ultimamente, excepto la del CIS".

En esta línea, el periodista ha asegurado que Sánchez "está a tope" y ha reconocido que le ha impactado su actitud: "Me ha flipado el nivel de confianza en sí mismo que puede llegar a tener Pedro Sánchez". Puedes escuchar su análisis en el vídeo principal de esta noticia.