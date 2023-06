Jordi Évole ha entrevistado a Pedro Sánchez a apenas un mes de los comicios del 23J. Es la tercera vez que el periodista se sienta con el líder del PSOE. La primera fue en 2016. En 2017 lo volvió a hacer, y lo ha vuelto a hacer tras su paso por la Moncloa: "Creo que se ha hecho mayor ejerciendo el cargo de presidente del Gobierno", ha asegurado en una entrevista con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

"Yo el Pedro Sánchez que me he encontrado es un Pedro Sánchez que veo enrabietado, creo que ha hecho autocrítica de la gestión mediática que le ha acompañado estos cuatro años...", ha confesado el periodista, que ha indicado que el líder 'socialista' le ha reconocido no haber sido consciente de cómo estaba creciendo la corriente "antisanchista".

"Reconoció que no lo había combatido, y que no había salido a dar la batalla. Por eso, ahora su pretensión era en este mes pinchar esa burbuja. No sé si lo conseguirá, pero la determinación con la que ha venido hoy era flipante", ha aseverado. Puedes escuchar todos los detalles sobre la entrevista, que se emitirá el próximo domingo, en el vídeo principal de esta noticia.