Joaquim Bosch responde al recurso de la exconsellera Pradas: "Entra en contradicción frontal con las resoluciones de la jueza de Catarroja"

La exconsellera Salomé Pradas ha recurrido su imputación y ha culpado a las "administraciones anteriores" y a todo el mundo de la gestión de la DANA menos a la Generalitat Valenciana que era quien tenía la competencia. Pradas, sin embargo, ha dicho que la competencia era compartida con la delegación del Gobierno.

El magistrado Joaquim Bosch, miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, explica que el recurso de la exconsellera va en dos direcciones. Una, que es la principal, en la que (Pradas) considera que los hechos se produjeron de forma fortuita, por unas fuertes lluvias y un barranco que según ella, no estaba adecuadamente canalizado y, por tanto, no habría ningún tipo de responsabilidad penal y por eso se solicita el archivo. Y, subsidiariamente, considera que el órgano de decisión era colegiada, que no era ella quien tenía que decidir y que en todo caso, serían los técnicos las personas responsables.

"Pero todo este planteamiento entra en contradicción frontal con las resoluciones del juzgado de Catarroja, porque la magistrada ha dicho reiteradamente que las muertes eran evitables con unos avisos proporcionados y adecuados, y que las alertas además de enviarse tarde tenían un contenido incorrecto", añade y expone Bosch.

Además, apunta, que hay que considerar que en estos momentos de la instrucción puede parecer "prematuro" dar carpetazo a una investigación que acaba de empezar. "No olvidemos que hay 228 personas fallecidas", subraya el magistrado y por ende, hay que investigarlo.

Bosch explica de nuevo lo que dice la ley en cuanto a quién tenía la competencia. "Según el artículo 13 de la ley 13/2010de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Generalitat Valenciana indica literalmente que hay un mando único en la gestión de la Emergencia, lo atribuye al conseller/a y describe, además, cuáles son sus funciones". En el vídeo podemos ver completa su explicación.