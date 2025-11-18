Joan Tardà: "Si Feijóo hubiera hecho dimitir inmediatamente a Mazón, hoy estaría mucho mejor colocado para obtener un buen resultado electoral"

El que fuera diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, analiza la situación del PP y Carlos Mazón, que no ha dimitido hasta un año después de la tragedia de la DANA de Valencia. En el vídeo, los detalles.

"Lo más grave de cómo educar democráticamente a las nuevas generaciones radica en el hecho de que los líderes políticos descartan, de entrada, porque, quizá así se lo aconsejan los comunicólogos, actuar rápido y bien. Es decir, descartan hacer aquello que seguro que, cuando eran niños, sus padres intentaban educarlos: actuar con nobleza y honradamente", explica Joan Tardà analizando el caso del PP con Carlos Mazón, quien no dimitió, y el PP lo aupó y respaldó, durante todo un año.

"Si Feijóo hubiera hecho dimitir inmediatamente a Mazón, hoy estaría mucho mejor colocado para obtener un buen resultado electoral", afirma contundente Tardà; algo en lo que coincide plenamente Antonio García Ferreras: "Eso es la biblia", le dice: "Y no sé cómo no son conscientes de eso", se sorprende Ferreras.

Es decir, "si Mazón, a los tres meses de la tragedia, es obligado a dimitir, hoy el PP valenciano estaría mucho mejor", afirma Ferreras. Pero aún hay más, añade y concluye por su parte Tardà: "Si pide perdón, la sociedad valenciana le perdona, porque en las culturas cristianos tendemos a perdonar".

En el vídeo podemos ver al completo estas valoraciones.