Joan Tardà: "Si Feijóo hubiera hecho dimitir inmediatamente a Mazón, hoy estaría mucho mejor colocado para obtener un buen resultado electoral"

El que fuera diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, analiza la situación del PP y Carlos Mazón, que no ha dimitido hasta un año después de la tragedia de la DANA de Valencia. En el vídeo, los detalles.

Joan Tardà

"Lo más grave de cómo educar democráticamente a las nuevas generaciones radica en el hecho de que los líderes políticos descartan, de entrada, porque, quizá así se lo aconsejan los comunicólogos, actuar rápido y bien. Es decir, descartan hacer aquello que seguro que, cuando eran niños, sus padres intentaban educarlos: actuar con nobleza y honradamente", explica Joan Tardà analizando el caso del PP con Carlos Mazón, quien no dimitió, y el PP lo aupó y respaldó, durante todo un año.

"Si Feijóo hubiera hecho dimitir inmediatamente a Mazón, hoy estaría mucho mejor colocado para obtener un buen resultado electoral", afirma contundente Tardà; algo en lo que coincide plenamente Antonio García Ferreras: "Eso es la biblia", le dice: "Y no sé cómo no son conscientes de eso", se sorprende Ferreras.

Es decir, "si Mazón, a los tres meses de la tragedia, es obligado a dimitir, hoy el PP valenciano estaría mucho mejor", afirma Ferreras. Pero aún hay más, añade y concluye por su parte Tardà: "Si pide perdón, la sociedad valenciana le perdona, porque en las culturas cristianos tendemos a perdonar".

En el vídeo podemos ver al completo estas valoraciones. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

