El profesor y analista Joán Coscubiela ha asegurado en Al Rojo Vivo que "si se quiere normalizar la situación en Cataluña y en España es imprescindible entender que durante los nefastos años" de mayor tensión en Cataluña "se cometieron muchísimas barbaridades".

En este sentido, ha indicado que "no existe mayor renuncia a la unilateral que Junts pase a decir que su función era bloquear al Estado español a valorar la posibilidad de dar apoyo una investidura al presidente del Gobierno". No obstante, ha asegurado creer que Junts no renunciará a la unilateralidad solo para no perder la batalla con ERC.

El experto también se ha pronunciado sobre las apelaciones al transfuguismo por parte de dirigentes del PP: "Creo que eso pone en manifiesto que el PP es un partido completamente desconcertado que funciona como pollo sin cabeza y dice una cosa y la contraria constantemente". "Eso obedece a un problema más profundo: el PP no sabe lo que quiere ser cuando sea mayor", ha zanjado. Asimismo, ha indicado que "esos llamamientos al transfuguismo quieren desviar la atención".