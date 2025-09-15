Jesús Núñez critica la reacción de Europa al conflicto en Gaza: "Sigue faltando una acción a la medidas de las palancas que tiene"

El experto en conflictos internacionales ha indicado que la Unión Europea debería llevar a cabo una acción "a la medida de las palancas que tiene" para hacer sentir a Israel que lo que hace es "inaceptable".

Jesús Núñez ha recordado que el exprimer ministro francés, Dominique de Villepin, ha realizado unas declaraciones en las que ha dicho que las protestas en La Vuelta ciclista a España salvan "el honor de Europa" porque están haciendo lo que "muchos otros deberían hacer".

Unas declaraciones a las que el experto de conflictos internacionales ha añadido que no se debe olvidar que se podría haber hecho "mucho más y mucho antes".

En el programa de Al Rojo Vivo ha criticado la "falta de acción" del conjunto de la Unión Europea, destacando que es necesario que lleven a cabo una acción "a la medida de las palancas que tiene" para hacer sentir a Israel que lo que hace es "inaceptable".

Jesús Núñez ha recordado que en la revisión del acuerdo de asociación entre Europa e Israel ya se determinó que el Gobierno de Netanyahu estaba violando los derechos humanos de los palestinos, lo que tendría que haber provocado una respuesta por parte de la UE que nunca se produjo.