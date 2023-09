Irene Lozano, la que fuera presidenta del Consejo Superior de Deportes entre enero de 2020 y marzo de 2021, ha relatado algunas de las actitudes que Luis Rubiales tenía estando al frente de la Real Federación Española de Fútbol. En una entrevista en la 'Cadena Ser' ha llegado a contar cómo una vez le tuvo que expulsar de su despacho y que la situación fue tan "complicada" que se vio obligada a romper la relación.

"Quienes hemos tratado de cerca a Rubiales ya sabemos cómo las gastaba. Es una persona a la que el cargo le venía muy muy grande, que no tenía ni las capacidades personales, ni profesionales, ni la cintura, ni ninguna de la cualidades que hay que tener para dirigir una federación tan importante", ha descrito Lozano.

Asegura en esta entrevista que "su lenguaje es el de la amenaza, el chantaje y el desprecio, y con las mujeres más", unas actitudes que la habrían llevado a romper su relación con él. "Tenía reuniones con los presidentes de todas las Federaciones de todos los deportes. Ninguna era tan complicada como la del fútbol. Por la dimensión del deporte y por la personalidad del presidente", ha detallado.

En dicha entrevista, Lozano detalla un episodio clave tras el cual no volvieron a hablar. Ocurrió en el despacho de la presidenta del CSD, cuando Rubiales "empezó a hacer acusaciones muy graves" contra una de las personas del equipo de Lozano. Cuenta ella que le dijo que retirase sus palabras o que se fuera, y él dijo que no: "Tuve que coger su abrigo del perchero y dárselo. Le dije que no me obligase a llamar a seguridad y que saliese de mi despacho porque no teníamos nada más que hablar", ha recordado.

Sobre lo ocurrido ahora a raíz del beso sin consentimiento a la jugadora Jennifer Hermoso, Lozano ve "revelador que al final sea un tema de machismo el que se lo lleve por delante". "Esto es una falta muy grave por parte de un dirigente deportivo con una jerarquía clara sobre las jugadoras. Como decía la denuncia del CSD, hay una falta de decoro", ha destacado.