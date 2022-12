José Antonio Monago, presidente de Extremadura, mandó un mensaje a la formación Podemos en una entrevista de televisión. "Estoy dispuesto a hablar con todo el mundo. A mí me conocen ya mis paisanos y los extremeños, no soy una persona dogmática", dijo sobre la posibilidad de pactar con la formación.

Monago considera que "se merecen un respeto". Íñigo Errejón recuerda que la Junta de Extremadura preguntó en un examen cómo convencer a un amigo de que no vote a Podemos. "No se me ocurre ninguna política en común que podamos tener con este señor", ha respondido Errejón.

"Por mucho que ahora demuestre tener mayor olfato que otros compañeros de partido, este señor es responsable también de la pobredumbre del sistema político español".