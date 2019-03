Ignacio González, pese a las encuestas: "Quiero volver a ser candidato"

El resultado de la encuesta de laSexta que dice que Cristina Cifuentes es la favorita de los madrileños para liderar la lista del PP a la Comunidad de Madrid no pone nervioso a Ignacio González, que es el preferido entre los votantes del PP. "Estoy encantando de que los votantes del Partido Popular me prefieran a mí", sentencia el actual presidente.

González, que aún no tiene noticias sobre si será el líder de las listas o no, aseguró en 'Al Rojo Vivo' que "queda muchísimo tiempo para hablar de candidatos", aunque reconoció su intención: "Estoy dispuesto y me gustaría ser candidato, pero habrá que esperar a ver qué deciden los compañeros del partido".

Sobre la no inclusión inicialmente de Aznar en la campaña para las europeas, González se mostró de lado del expresidente y señaló que "Aznar siempre dice cosas con interés porque es un personaje de la primera línea política española, tiene mucha experiencia y su criterio siempre hay que escucharlo".