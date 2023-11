Ignacio Escolar, director de eldiaro.es, considera que lo más grave que se ha dicho esta mañana lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid asegurando que España se encontraba ante una dictadura.

"Una dictadura es lo que tuvimos con el franquismo. No es una gobierno democrático elegido en las urnas por los españoles ni una ley orgánica que vaya a ser aprobada por la mayoría absoluta de los españoles a través de las cámaras parlamentaria y después sea refrendada por el constitucional. Y si eso no ocurre, esa ley no entrará en vigor ", ha expresado en Al Rojo Vivo.

El periodista ha insistido en que, en ningún caso, España está en una dictadura. "Una dictadura es un sitio donde Ayuso no podría hablar de una dictadura con la alegría con la que lo hace", ha añadido. Aún así, ha lamentado que no exista una ruptura entre la derecha y la extrema derecha. "Pero lamentablemente están gobernando en una infinidad de ayuntamientos y comunidades autónomas", ha añadido.