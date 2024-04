Tras el anuncio de Carles Puigdemont, líder y candidato por Junts, a las próximas elecciones en Cataluña que se celebran este 12 de mayo , de dejar la política activa si no es president de la Generalitat, el periodista Ignacio Escolar da su propia versión de esta información.

"Yo creo que está diciendo que quedará en el Parlament sólo si es president, pero dudo realmente que incluso en el caso de que no sea president, ese papel de expresident que dice que va a tener signifique que deje la política", sostiene el periodista.

Además, señala Escolar que en ese caso, en el caso de que no sea president, el de Puigdemont "no sería el mismo papel" que el que tienen ahora, por ejemplo, los ex presidentes de España José María Aznar y Felipe González que como sostiene Antonio García Ferreras, "no han dejado la política pero no están haciendo política".

Y no sería igual porque, según explica Escolar, porque tal y como está concebido Junts, Junts no se concibe sin la figura de Puigdemont". En el video podemos ver al completo su intervención así como el anuncio del ahora líder de Junts.