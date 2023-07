Ignacio Escolar ha advertido en Al Rojo Vivo de que "el bloqueo político es posible" tras las elecciones generales del 23J, aunque ha apostillado que "no metería a la CUP en esa posibilidad". "Creo que el boqueo depende, sobre todo, de Junts y de Puigdemont, que es quien más claramente ha dicho que no va a apoyar a ninguno de los dos bloques si no le dan a cambio algo muy valioso, algo que ninguno de los dos bloques creo que está dispuesto a ofrecer", ha expresado el periodista.

En este sentido, Escolar ha subrayado que en el caso de la CUP, cree que "si su voto fuera determinante para desempatar, se decantaría por el bloque de izquierdas". "Sería un resultado de foto 'finish' muy difícil, el que todo dependa de un diputado de la CUP. Cosas más raras hemos visto, aunque espero que no veamos eso esta vez", ha manifestado.