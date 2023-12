Según el ministerio de Sanidad de Gaza, 16.200 personas han muerto y 7.000 personas se encuentran bajo los escombros en estos dos meses de guerra de un conflicto que tiene ya más de 100 años de historia. El periodista Ignacio Cembrero y la profesora de ciencias políticas, Ruth Ferrero explican en Al Rojo Vivo que "desgraciadamente, estos muertos se van a quedar cortos en relación con lo que nos espera en los próximos días".

Y es que, asegura el periodista, que "estamos viendo imágenes muy duras de Gaza pero las televisiones no ponen, como es lógico, las peores imágenes que nos llegan desde Gaza. Y es que imágenes terribles y desgarradoras que circulan por las rede sociales y que no son imagenes 'fake'".

"Yo entiendo que la dureza de esas imágenes es tal que no pueden mostrarse en una televisión en abierto. A mí me llegan todos los días esas imágenes y son tremendas y desmoralizadoras. Son veces vidos que yo no puedo llegar al final porque son horribles", confiesa el periodista.