Ignacio Cembrero, sobre el debate en el Senado por el caso Ábalos: "Dada la trayectoria de Ábalos, no me sorprende que haya podido haber alguna juerga"

El periodista ha señalado que el director de Paradores "no tiene por qué enterarse" de este tipo de situaciones, salvo que los hechos trasciendan por incidentes como destrozos o daños en el mobiliario, que sí podrían acabar llegando a la dirección.

El periodista y escritor Ignacio Cembrero ha dejado este viernes un titular contundente tras la comparecencia de Óscar López en el Senado, donde el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública aseguró que "jamás" tuvo conocimiento, cuando presidía Paradores, de que José Luis Ábalos organizara fiestas con prostitutas en, al menos, dos establecimientos de la cadena pública.

Cembrero ha sido claro: "Dada la trayectoria de Ábalos, no me extraña mucho que haya podido haber alguna juerga". Y ha argumentado que el exministro "ha gastado dinero público en los viajes de algunas de sus acompañantes y ha colocado a varias de ellas en empresas públicas en las que no han trabajado".

Respecto al papel del director de Paradores, el periodista ha matizado que "no tiene por qué enterarse" de este tipo de situaciones, "salvo que los hechos deriven en incidentes como la rotura de mobiliario".

Cembrero ha aprovechado, además, para señalar un problema estructural en la gestión pública en España: "El director de muchas empresas públicas es un político que cambia cuando cambia el Gobierno. Creo que sería mucho mejor que el director de Paradores fuera un profesional de la gestión hotelera, sin ninguna connotación política". Una práctica, explica, que diferencia a España de otros países europeos y que "perjudica al buen funcionamiento del pais y al buen funcionamietno democratico".