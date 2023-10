Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid analiza en Al Rojo Vivo analiza la postura de la Unión Europea en la guerra de Israel-Hamás, así como las protestas que se han realizado en muchos lugares mundo, después de que se conociera el bombardeo a un hospital de Gaza, a favor del pueblo palestino.

"Esto demuestra un evidente divorcio entre la población y los gobernantes. Mientras la población sigue siendo muy pro-palestina, los gobernantes están empeñados en un proceso de normalización de relaciones con Israel, a costa de ser sumamente impopular", sostiene

"No olvidemos que en algunos lugares no solo están atacando las embajadas de Israel o de EEUU, sino que incluso ha habido movilizaciones ante las embajadas de Francia y Alemania, lo cual nos quiere decir que las declaraciones de apoyo sin fisuras por parte de la presidenta de la Comisión Europa, Úrsula von der leyen, están haciendo un enorme daño reputacional a la UE que ya somos no vistos como una parte neutral sino como un problema y no parte de la solución", afirma Álvarez-Osorio.