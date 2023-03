Gonzalo Bernardos ha afirmado en Al Rojo Vivo que Ferrovial se va "porque quiere pagar menos impuestos, por la sencilla razón de que cualquier ganancia, por muy elevada que sea, le parece poco". Así, el profesor de Economía ha señalado que "desde 2010, Ferrovial en España solo ha pagado impuestos en tres años, aunque algunas de las ventajas que tenía las ha perdido impositivamente", y "ahora, los grupos consolidados pagan más y ya no reciben el 100% de los dividendos obtenidos por sus filiales en el extranjero, sino del 95%".

Sin embargo, Bernardos cree que lo que "cuentan de que es por inseguridad jurídica" es "una excusa". "Hay algunos directivos que parece que se piensan que los ciudadanos españoles somos tontos. España es un país con plena seguridad jurídica, y así lo reconocen los principales informes internacionales sobre el tema", ha defendido el economista.

De esta forma, el profesor ha subrayado que Ferrovial "es lo que es por dos razones": "Primero, por toda la obra pública que se le ha contratado y, segundo, por los grandísimos beneficios que obtuvo entre 2001 y 2007, cuando había una gran burbuja inmobiliaria y el sector de la construcción aumentó muchísimo su importancia en el país". "Con ese dinero, pudo coger y ser el principal accionista del aeropuerto Heathrow, y con ese dinero ha podido conseguir la gran autopista alrededor de Toronto que le reporta ingentes beneficios, y convertir los mercados de Reino Unido, Australia, Canadá y EEUU como uno de sus principales. Si no hubiera hecho grandísimos beneficios entre 2001 y 2007, no sería la potencia internacional que es hoy", ha indicado.

Para Bernardos, "la reputación corporativa de Ferrovial cae por los suelos porque no es solo que se vaya, sino la excusa de que quieren cotizar en EEUU". "Si quieres cotizar en EEUU, ¿por qué no te vas a EEUU trasladando su sede social? No, porque paga más impuestos que en Holanda. En Países Bajos paga muy pocos impuestos y le van a hacer un traje a medida porque en Europa desgraciadamente tenemos tres paraísos fiscales, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos, y no están haciendo nada contra ello", ha lamentado.

Además, el economista ha recordado que empresas como "Telefónica, Inditex, Santander o BBVA tienen sede social en España y cotizan en EEUU". "Así que señores directivos de Ferrovial, búsquense una mejor excusa", les ha pedido.