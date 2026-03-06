Llamazares, sobre Vox: "No es un partido, creo que es una secta que tiene un único dirigente y no tiene además ninguna presión de sus votantes y afiliados"

El partido de Santiago Abascal sigue su purga: ha expulsado a Ortega Smith definitivamente del partido y ha abierto expediente disciplinario José Ángel Antelo (Vox Murcia). El político Gaspar Llamazares lo analiza en este vídeo.

El político Gaspar Llamazares, portavoz municipal de 'Convocatoria por Oviedo', comenta el último movimiento del partido Santiago Abascal: Vox ha expulsado definitivamente del partido a Ortega Smith y ha abierto expediente disciplinario al exlíder de Murcia, José Ángel Antelo.

Ahora bien, Ortega Smith no va a dejar el acta y puede terminar en el Grupo Mixto. Tal como explica la periodista parlamentaria María Llapart, explica que para que termine en el Grupo Mixto, Vox le tendría que echar del grupo parlamentario (Vox) o bien marcharse él mismo y la mesa tramitar su entrada en el Grupo Mixto. "Vamos a ver si sucede esto en las próximas horas...".

De ser así, "casi se convertiría en un grupo mayoritario si se descuida", bromea Llamazares. Sin duda, "heterogéneo va a ser", añade por su parte Antonio García Ferreras, quien, fuera de bromas, le pregunta: "¿Por qué un partido como este, de repente, vive una tensión tan brutal con la decapitación de todos los fundadores?".

Y Llamazares responde contundente: "Tengo la impresión de que porque no es un partido. Yo creo que es una secta, una secta, además, que tiene un único dirigente prácticamente y que no tiene ninguna presión por parte de sus propios afiliados y votantes".

Es decir, aclara el político, "si hay un partido, es una composición plural, algo que también se refleja en los afiliados y en los votantes. Y por tanto, sabes que si cortas un brazo tiene consecuencias. Estos [Vox] cortan la cabeza y piensan que no tiene consecuencias. Y hoy por hoy, no las tiene".

Ahora bien, "en la medida en que vaya evolucionando de la secta a decisiones políticas y ámbitos de gobierno, probablemente tengan una mayor sanción ciudadana o electoral. Pero hoy por hoy, en plena campaña de Castilla y León, les da igual", añade y concluye Llamazares, rematando que eso que hace Vox no lo hace nadie del resto de los partidos políticos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.