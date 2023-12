El político Gaspar Llamazares asegura contundente en Al Rojo Vivo que "el gobierno ultraderechista de Israel se ha convertido en un niño malcriado al que no le gusta que le digan la verdad. Y la verdad es que ha habido un atentando pero la verdad también es que Israel está actuando como un estado terrorista con limpieza étnica y con genocidio".

Y esto lo dice el político después de que Israel llamase a consultas a su embajadora en España tras las últimas declaraciones de Pedro Sánchez sobre Israel y la guerra Israel-Hamás.

"Ellos (Israel) no se pueden permitir no meterse con EEUU, porque es su portaviones en la zona, pero sí meterse con un país intermedio como es España pero con el cual tampoco tuvieron ninguna actitud favorable cuando un programa israelí espió al presidente del Gobierno y al Gobierno en pleno y no dieron ninguna explicación, por lo tanto menos piel fina con los propio y más atender a los demás, en primer lugar a los palestinos", asegura Llamazares.