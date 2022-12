Miles de ciudadanos salieron a la calle para decir 'basta ya' a los recortes y ajustes del Gobierno. La jornada de huelga general culminó con masivas manifestaciones en todas las grandes ciudades. Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE, ha señalado que "la manifestación de Madrid fue un éxito, aunque la huelga fue un fracaso".

Según el escritor Luis García Montero, los sindicatos pueden estar contentos ya que consiguieron encarnar el sentir popular. "El apoyo de la población es masivo. La gente que no pudo secundar la huelga por miedo, sí que acudió a las movilizaciones", explica Montero. Para Esther Palomera, la convocatoria de huelga general no tuvo el éxito que sí tuvieron las manifestaciones. "La gente está dispuesta a salir a la calle a protestar, pero no puede permitirse perder parte de su salario".

John Müller ha señalado que la gente "no quiere huelgas destructivas y menos políticas". "Las grandes huelgas políticas del s.XIX ya no existen".

Tras las manifestaciones, algún grupo de radicales protagonizó graves altercados. Palomera ha abogado por reflexionar sobre la "escalada de violencia" que se viene produciendo en algunas concentraciones durante los últimos meses. "Esta violencia no tiene nada que ver con la huelga y los sindicatos, pero conviene que se le preste la atención necesaria. Yo no quiero que mi país se parezca a Grecia". Para Fernando Berlín, la tensión que estalla en las concentraciones viene motivada por las duras medidas del Gobierno.