García Aller critica las declaraciones de Ayuso comparando las protestas en La Vuelta con lo "peor del siglo XX": "Frivoliza con el propio Holocausto"

La periodista ha criticado las declaraciones de Ayuso sobre las protestas en La Vuelta. Además, ha tachado de "negligencia" la actitud del Gobierno después de que tuviese que cancelarse el final de este evento deportivo.

Marta García Aller ha reaccionado a las declaraciones que ha realizado Isabel Díaz Ayuso, comparando las protestas contra el genocidio en Gaza en La Vuelta con "Sarajevo en guerra".

La periodista ha indicado que, al compararlo con "lo peor del siglo XX", está frivolizando "con el propio Holocausto", en nombre del cual dice estar indignada.

De esta forma, se ha preguntado cómo puede comparar esto con una manifestación que fue mayoritariamente pacífica y que cumplió con su objetivo, que era darle "dimensión internacional" a la indignación popular que hay por la masacre en Gaza.

Por otro lado, ha confesado que le parece paradójico que aquellos que garantizaron que La Vuelta podía terminarse esté celebrando que "no pudiese hacerlo". "Es una negligencia del Gobierno. Si creían que no debía celebrarse, pudo evitarlo", ha destacado.