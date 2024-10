Tras salir a la luz, y escuchar, audios de conversaciones entre Juan Carlos I y Barbara Rey, cuando ambos mantenían una relación, el periodista Gabi Sanz quiere poner en valor la labor de Sabino Fernández Campo, ex jefe de la Casa Real.

"Si no fuera él, mucha parte de esto se hubiera sabido mucho antes, porque hizo una labor de zapa en los medios de aquel momento para intentar que no salieran no solo estos audios sino más documentación". De hecho, es a partir de su salida de la Casa Real, señala Sanz, "cuando empiezan a surgir rumores y comentarios y empieza Barbará Rey a acudir a los platós de televisión, etc.".

"Este señor (el rey Juan Carlos I) ha representado buena parte de la historia reciente de España, para bien y ahora para mal, y él sabe perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación", afirma Sanz, preguntándose a su vez que cómo es posible que quiera ahora sacar unas memorias. "Los reyes no tienen memoria, porque en el momento que empieces a hablar, otro va a salir a replicarte". Así, finaliza que "es un despropósito que el rey publique unas memorias".