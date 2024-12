Gabi Sanz señala que Ábalos debe dar "muchas explicaciones": "Lo mejor es que no se ponga nervioso"

El periodista Gabi Sanz reacciona al enfado de José Luis Ábalos cuando la periodista de laSexta, María Llapart, le ha preguntado acerca del dictamen del Tribunal Supremo que ha pedido el suplicatorio del exministro por observar indicios de cuatro delitos en el marco del caso Koldo.

"Fíjate si creía en la presunción de inocencia de José Luis Ábalos que en este misma mesa de Al Rojo Vivo, hace unos meses, dije que me parecía excesivo la medida que tomó el presidente del Gobierno de apartarle del PSOE. Hoy ya no me parece excesivo, sino que me parece presuntamente justo", afirma Sanz.

Así, añade el periodista que Ábalos "debe dar muchas explicaciones": "Tiene qué explicar por qué siendo número 2 del PSOE y todo poderoso ministro de Fomento hace un contrato con Víctor de Aldama para recibir una vivienda de lujo en la Castellana; por qué a su pareja le pagaban un alquiler de un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid o por qué a él y a su familia le pagaban unas vacaciones en Cádiz".

Es decir, "tiene mucho que explicar, así que lo mejor es que no se ponga nervioso y que de respuestas. Que no tenga miedo a las preguntas y que de respuestas", concluye Sanz. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.