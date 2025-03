Gabi Sanz, sobre Óscar López: "Es la gran apuesta de Sánchez para derrotar a Isabel Díaz Ayuso"

El periodista de Voxpópuli Gabi Sanz analiza en el plató de Al Rojo Vivo el caso de Alberto González Amador, a quien la jueza que le investiga le ha citado el próximo 10 de abril para que declare como investigado en la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal, según han confirmado fuentes jurídicas hasta laSexta. Esa investigación versa sus negocios con el Grupo Quirón y se suma a los dos delitos fiscales y el de falsedad documental por los que está imputado en la pieza principal.

"Me alegro de que ya por fin el caso de González Amador se sustancie en caso judicial", afirma el periodista, que recuerda que "llevamos meses hablando de ello y este asunto no acababa": "Veremos en qué queda, si le imputan o no". Y es que Gabi Sanz recuerda que el novio de Isabel Díaz Ayuso "esperaba al inicio de todo el proceso, hace un año, que todo esto se saldara con un acuerdo de conformidad con Hacienda, la Fiscalía y el juez". Sin embargo, el periodista señala que, "para desgracia" de González Amador, cree que "esto ya no va a ser así".

Además, Sanz realiza una reflexión política sobre el ministro Óscar López: "Creo que de todas las apuestas que ha hecho Pedro Sánchez, López es su gran apuesta para derrotar a lo que él cree que es el gran motor ideológico de este PP, que es Isabel Díaz Ayuso y el PP de Madrid, que lleva 30 años en el poder".

Por último, Sanz recuerda su pregunta a Óscar López sobre si lo que no funcionó en 2023, que tuvo mayoría absoluta Díaz Ayuso, como el tema de las residencias, le va a funcionar en 2027, siete años después de aquellos hechos. "Él está confiado en que sí porque dice que en Madrid la izquierda históricamente se viene absteniendo frente a una movilización masiva de lo que es realmente la central de la ciudad", explica Sanz, que destaca que, incluso, "hay gente dentro del PSOE que tiene dudas de que a Isabel Díaz Ayuso se la pueda matar de otra forma que no sea a besos":