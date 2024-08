Ante la nueva fuga de Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto, día en que se celebraba el pleno de investidura de Salvador Illa (PSC), actual president de la Generalitat, el foco está puesto en los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, por no haber detenido al expresident.

No obstante el juez Llarena ha pedido también explicaciones al Ministerio de Interior quien ha contestado al magistrado asegurando "los Mossos d'Esquadra no requirieron apoyo a la Policía y Guardia Civil para detener al expresidente catalán" y que dada su competencia y capacidad, "no desplegaron operativos paralelos".

Ante esta respuesta, Gabi Sanz, periodista y analista de laSexta, se muestra crítico: "Entiendo que políticamente es rentable poner el foco en los Mossos, pero yo expreso mi respeto por un cuerpo que durante 40 años ha ejercido perfectamente su labor. Y esto es un borrón que se acabará superando".

Para el periodista, todo esto supone otra cosa y no habla de ningún pacto. "Creo que ha habido negligencias varias, muchas indolencias y creo que hay mucha gente que ha hecho la vista gorda y hay gente que ha colaborado con el oído. No solo son los tres mossos que están imputados en sede judicial, no. Aquí, ha habido muchas llamadas y muchas complicidades", asegura Sanz.

Es cierto que -reconoce Sanz- que "en el mitin no se le podía detener porque se iba a armar la 'marimorena', pero lo puedes detener antes con un dispositivo absolutamente discreto". En el vídeo podemos ver completa su intervención y análisis sobre esta nueva fuga de Puigdemont.