El líder de ERC, Oriol Junqueras, defiende en una entrevista en Al Rojo Vivo la necesidad de uan ley de amnistía. "Si alguien cree que es injusta yo estoy encantado de poder explicarlo", comienza.

"Una ley de amnistía tiene sentido cuando alquien es perseguido injustamente. Cualquiera que sea perseguido de forma injusta debería ser siempre protegido", continúa Junqueras. Y pone como ejemplo la situaciñon de un campesino. "Si un campesino protesta porque no consigue llegar a final de mes, porque ve en peligro la continuidad de su explotación agraria, cuando ve en peligro poder pagar la escuela de sus hijos, debería recibir apoyo. No debería recibir golpes", insiste Junqueras en su alegato pidiendo que los políticos gobiernen más pensando en los que menos tienen. "Los ciudadanos merecen que las fuerzas de todos se pongan al servicio de cada uno", añade.

"Hay mucha gente que puede pensar sobre la ley de amnistía, ¿por qué ellos sí y otros no? ¿Es injusto?", insiste Antonio García Ferreras. "Porque es evidente que la persecución que hemos sufrido es injusta, es inmerecida", comienza Junqueras.

Para el líder de ERC, hay una cuestión que es "irrebatible". "Hacer un referéndum no está en el Código Penal por lo que no es delito. No hay delito. Es irrebatible", justifica. "Es más, el Poder Legislativo eliminó la idea de que un referéndum peda ser delito del Código Penal de manera explícita, y diciendo que nunca pueda ser perseguido como delito que la gente pueda votar", sentencia el líder republicano.