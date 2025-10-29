Ferreras, tajante ante la nefasta gestión de Mazón: "Cada día que permanezca en ese cargo es un insulto a los valencianos"

Antonio García Ferreras abre Al Rojo Vivo recordando la tragedia de la DANA en su primer aniversario: "Un año de mentiras, de indecencia y de una actitud miserable por parte del presidente valenciano, Carlos Mazón".

Hace justo un año, el 29 de octubre de 2024, una tromba de agua y barro arrasó con todo a su paso. Una riada imparable anegó pueblos enteros, destruyó viviendas y negocios y se llevó por delante vidas, sueños e ilusiones que quedaron sepultados bajo el fango.

La provincia de Valencia fue la más golpeada: 229 personas murieron por la DANA más devastadora de la historia reciente de España. También hubo víctimas en Castilla-La Mancha —siete fallecidos— y una en Andalucía.

Mientras el agua se volvía incontrolable y los valencianos luchaban por sobrevivir, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, permanecía durante casi cuatro horas en una comida con Maribel Vilaplana en "El Ventorro"."Un año de mentiras, de indecencia, de una actitud miserable por parte del presidente de la Comunidad Valenciana", ha recordado Antonio García Ferreras en la apertura de Al Rojo Vivo.

A pesar de su ausencia aquel día, Mazón sigue sin asumir responsabilidades. "Cada día que permanece en ese cargo es un insulto a los valencianos, y sobre todo a las víctimas de esta tragedia: a quienes perdieron a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a sus sobrinos, a sus nietos", ha denunciado Ferreras.

Un año después, las heridas siguen abiertas: las físicas, las emocionales, las del alma… las que nunca cicatrizarán. Y, como lamenta el periodista, "Mazón sigue echando sal sobre esas heridas".

Hoy, en el funeral de Estado, el presidente estará presente a pesar de que muchas víctimas le pidieron que no acudiera, porque su sola presencia "les causa dolor". Ferreras ha sido tajante: "Su empatía es la de un psicópata político".