Ferreras responde a la directora de Salud Pública de CyL tras decir que "la pandemia no fue tan grave": "Salvo el suicidio político, no hay otra explicación"

"No doy crédito"

Antonio García Ferreras no da crédito a las declaraciones de Sonia Tamames, directora de Salud Pública de Castilla y León, en una entrevista en la televisión autonómica. Ha asegurado que la pandemia "no fue de gran gravedad", argumentando que "afectó en unas etapas muy tempranas a la población joven pero rápidamente el virus evolucionó para convertirse en grave solo en los extremos de la vida, fundamentalmente en las personas mayores". Horas después, ha dimitido.

"No vamos a descalificarla porque ya lo hace ella misma", añade el presentador de Al Rojo Vivo recordando que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo fallecieron más de 7 millones de personas, en España más de 120.000 personas y en Catilla y León, 18.800.

"Para Sonia Tamames, 121.000 muertos no son tan grave... Es que no doy crédito; salvo el suicidio político, no hay otra explicación", finaliza Ferreras. En el vídeo, podemos ver al completo esta intervención, así como las palabras de la ya exdirectora de Salud Pública de CyL.