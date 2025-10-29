Ferreras, tras recordar cómo en Al Rojo Vivo se informó de todos los avisos de la DANA: "Y hemos tenido que aguantar a un Mazón diciendo que nadie le contó nada"

Antonio García Ferreras hace un recorrido en este vídeo sobre cómo este programa, y otros medios, estaban avisando de la situación meteorológica (el aviso rojo de AEMET estaba desde las 07:30) que se vivía en Valencia y critica la falta de actuación del Govern.

Hace un año, el 29 de octubre de 2024, desde primera hora de la mañana, Al Rojo Vivo estaba avisando de la situación meteorológica que se estaba viviendo en la provincia de Valencia, donde el aviso rojo estaba activo desde las 07:30.

Tanto Francisco Cacho, meteorólogo de la Sexta, como Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, informaron en el programa de la situación y el pronóstico, también por supuesto otras televisiones como la propia À Punt (televisión autonómica de la Comunidad Valenciana), y otros medios de comunicación. Había información más que sobrada, ya que algunos centros de trabajo, colegios e instituciones como la propia Universidad de Valencia y la Diputación (PP) suspendieron su actividad.

Tras recordar en un vídeo toda la información que había durante todo el día de aquel terrible 29 de octubre, el periodista y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, critica la actuación del Govern de Carlos Mazón.

"Hemos tenido que soportar [durante todo un año] a un Mazón diciendo que nadie le había contado nada, y estamos viendo cómo había información", asiente contundente. En el vídeo podemos ver al completo toda esta secuencia de información y análisis.

