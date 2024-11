Ferreras, sobre Mazón tras la "subida de sueldo": "Lo ha metido de tapadillo y está tratando de engañar a los valencianos"

Carlos Mazón, president de la Generralitat Valenciana, ha fulminado el tope salarial para altos cargos de su gobierno camuflándolo en un decreto de ayudas de la DANA. Carlos Mazón niega ante los medios de comunicación, que haya subida de sueldo; declaraciones que podemos ver en este vídeo. Asegura además el president que esta es "una polémica estéril".

Sin embargo, para Antonio García Ferreras, periodista y director de Al Rojo Vivo ésta no es para nada, una polémica estéril: "No, no lo es. Mazón se aferra a los términos. No es una subida salarial porque lo que ha hecho es eliminar el tope salarial para poder subir los sueldos. Está tratando de engañar a los valencianos", asegura.

Porque ésta es una medida que, según añade el periodista, "lo ha metido de tapadillo, a hurtadillas, dentro de una serie de medidas para afrontar la catástrofe, ocultándoselo a los sindicatos". Y él [Mazón] se aferra a que no hay subida de sueldo. "No, no hay subida de sueldo: hay eliminación del tope salarial para poder subir los sueldos de los miembros del Gobierno. Está mintiendo", insiste y concluye Ferreras.