Ferreras, sobre la reacción de Cuca Gamarra cuando le preguntan si Mazón debe dimitir: "Suena tan estruendoso y duro su silencio..."

"Claro que creen que debe dimitir. Lo piensa toda la dirección nacional del PP y parte del PP valenciano. Pero no se atreven", asegura el director de Al Rojo Vivo en este vídeo.

Tras los cambios de versión de Carlos Mazón en las últimas semanas y tras el demoledor auto de la jueza de Catarroja que investiga todo lo que sucedió aquel trágico día de la DANA, del 29 de octubre, le han preguntado a Cuca Gamarra, secretaria general del PP, si cree que el president de la Generalitat Valenciana debe dimitir.

Sin embargo, la respuesta de la número 2 del PP ha sido solo el silencio. La secuencia se puede ver al completo en este vídeo. "Silencio. Claro que creen que debe dimitir. Lo piensa toda la dirección nacional del PP y parte del PP valenciano. Pero no se atreven. Y les está hundiendo, tanto en Valencia como fuera", asegura Antonio García Ferreras tras ver la reacción de Gamarra.

Además, Ferreras añade: "Suena tan estruendoso y duro el silencio de la número 2 del PP cuando le preguntan si Mazón debe o no dimitir y no dicen ni sí ni no...". En el vídeo podemos ver su intervención completa.