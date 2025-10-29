Ferreras, sobre Mazón en el primer aniversario de la DANA: "Su empatía es la de un psicópata político"

En una jornada marcada por la conmoción, Antonio García Ferreras ha abierto Al Rojo Vivo recordando el primer aniversario de la DANA que arrasó Valencia: "Un año repleto de mentiras, de indecencia y de una actitud miserable por parte del presidente de la Comunidad Valenciana".

"Un año de la mayor catástrofe natural en la historia de España. Un año repleto de mentiras, de indecencia, de una actitud miserable por parte del presidente de la Comunidad Valenciana". Con esas palabras ha abierto Antonio García Ferreras la edición de Al Rojo Vivo en una fecha marcada por la conmoción: el primer aniversario de la DANA que arrasó Valencia y dejó 229 víctimas.

Doce meses después, el recuerdo del desastre sigue vivo, pero también la indignación. Ferreras ha recordado que aquel día, mientras la Comunidad Valenciana se hundía bajo el agua, "Carlos Mazón estaba donde no debía estar… y hoy sigue estando donde no debe".

Lejos de asumir responsabilidades, Mazón ha optado por mantenerse en el cargo, algo que Ferreras califica de inaceptable: "Cada día que permanezca en ese puesto es un insulto a los valencianos, y sobre todo a las víctimas que perdieron a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a sus sobrinos".

El periodista ha puesto el foco en el dolor persistente de los damnificados: "Las heridas siguen abiertas: las físicas, las emocionales, las del alma, las que nunca se cerrarán. Y él va a seguir echando sal sobre esa herida".

Aun así, Mazón insiste en acudir al funeral de Estado, a pesar de que la gran mayoría de las víctimas le han pedido que no lo haga. Para Ferreras, su comportamiento solo confirma su falta de sensibilidad: "Su empatía es la de un psicópata político".