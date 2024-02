"Me parece impresentable", asegura Antonio García Ferreras contundente en Al Rojo Vivo, en respuesta al mensaje que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha puesto en la red social X, dirigido a Pedro Sánchez. La firma de ese mensaje: "Me gusta la fruta".

El presidente del Gobierno se pronunció ayer en relación al tema o la trama de Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos , y su supuesto socio, por la compra de mascarillas en plena pandemia y aludió como podemos ver en el video al tema de las mascarillas del hermano de Ayuso.

La respuesta de la presidenta no se hizo esperar y así respondía en X: "Todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada. Me gusta la fruta".

"Me gusta la fruta lo traducimos nosotros, es llamar 'hijo de...' a Pedro Sánchez sin parecer que se lo llama. Pero es exactamente lo que quiere decir 'me gusta la fruta'. Me parece impresentable dirigido al presidente del Gobierno y dirigido a quién sea. Aunque es verdad que lo de su hermano fue investigado", afirma Ferreras.