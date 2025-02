Ferreras desmiente a Ayuso tras acusar a un cámara de agredir a su novio: "Es mentira, el VAR no engaña"

Isabel Díaz Ayuso sigue insistiendo en su mentira y asegura que un cámara de laSexta ha agredido a su novio, Alberto González Amador, cuando salía de los juzgados de Plaza de Castilla tras declarar por delitos de los que se le acusa. "Evidentemente no fue una agresión, sino un accidente y un choque fortuito; pero Ayuso enseguida dijo: 'Han agredido a mi novio'", explica Antonio García Ferreras.

"Ha sido agredido por un cámara. No se ha golpeado, no; le ha agredido un cámara", afirma Ayuso, culpando también a la Delegación del Gobierno por no haber asignado un dispositivo de seguridad a su pareja.

"Es mentira. No fue agredido, no fue golpeado", insiste el presentador de Al Rojo Vivo, quien explica que el cámara caminaba de espaldas grabando a González Amador, se golpeó contra una farola y eso provocó el choque.

"Nadie buscaba la agresión. Es más, la reacción del cámara fue preocuparse de inmediato por él y por su estado", asegura Ferreras, mientras da paso a otro vídeo en el que se muestra la secuencia completa: "Aquí el VAR no miente; no es como el de Medina Cantalejo y Clos Gómez".