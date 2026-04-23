Ferreras, sobre el Comité Federal del PSOE que defenestró a Sánchez en 2016: "La Boda Roja era una broma en Juego de Tronos comparado con eso"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona a unas imágenes nunca vistas del Comité Federal de los socialistas de 2016, una jornada que evidenció la guerra civil que se vivía por aquel momento en Ferraz, con Sánchez y Susana Díaz pujando por el liderazgo.

10 años después, 'The Objetive' ha publicado unos vídeos inéditos de ese polémico Comité Federal del PSOE, de 2016, que enfrentó a Pedro Sánchez contra Susana Díaz, y en el que el actual presidente del Gobierno defenestrado, de hecho, terminó dimitiendo tras ser derrotado por sus críticos.

La jornada transcurrió con interrupciones de todo tipo, bajadas, incluso, de micrófono cuando alguien estaba intentando tomar la palabra. Y, entre todo eso, una urna fantasma, que salía de un cuartucho a otro en una jornada que acabó a gritos de 'pucherazo' por parte del sector crítico socialista. La transparencia del proceso, en entredicho.

Después de ver estas inéditas imágenes, Antonio García Ferreras reacciona atónito: "Era una esperpento, una boda roja, aunque la Boda Roja era una broma en 'Juego de Tronos' comparado con eso". En el ídeo podemos ver al completo esta secuencia.

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