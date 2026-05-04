Ferreras, sobre el caso mascarillas: "Koldo se debería llevar un Oscar de Hollywood, es una bomba andante"

A propósito de la declaración de José Luis Ábalos, que está teniendo lugar este lunes, 4 de mayo, en el Supremo, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reflexiona sobre el que fuera asesor del exministro, Koldo García.

Antonio García Ferrerasreacciona en directo a lo que vamos conociendo de la declaración de José Luis Ábalos, que se juega nada más y nada menos que 24 años de cárcel por el caso mascarillas, y que está teniendo lugar este lunes, en el Supremo. El juicio, tras su declaración, entraría ya en la recta final.

"El rostro es de cemento armado, es verdad que se juega la cárcel, pero [Ábalos] insiste en que en que Jéssica Rodríguez curraba y trabajaba", afirma sorprendido Ferreras.

Y efectivamente, tal como explica en directo, desde el Supremo, el periodista y jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, el exministro ha dicho que "es la explicación que da porque rellenaba todos los partes y que no tiene sentido que una persona que rellenaba todos los partes no hiciera ninguna labor en esa empresa".

"Él está convencido efectivamente de que ella trabajaba y ha dicho que tampoco hablaban de sus asuntos porque no eran demasiado interesantes", añade el periodista, antes de dar paso a un extracto de la declaración del exministro.

"Ella tenía un ordenador también portátil. Es decir, cuando a uno se le da un ordenador portátil o bien teletrabaja, o bien hace parte de la jornada también fuera del horario laboral. Para mí que trabajaba (...)", declara Ábalos.

De modo que, en este caso, la línea [de defensa] es "pobrecita Jésica, aunque mi abogado el otro día la trató de mujer prostituida, y a mí me hizo ghosting. Pero vamos, era una trabajadora nata. Después del enchufe, claro", reacciona contunendete Ferreras.

Por su parte, la periodista Carmen Morodo asegura que, a diferencia de la testifical de Koldo, "hay una puesta en escena muy preparada con su defensa, está todo como muy acotado, muy medido". Y él, añade por su parte, el periodista Juanma Romero, "es un buen actor".

Algo en lo que Ferreras no está muy de acuerdo: "Creo que el actor, el que se debería llevar un Oscar de Hollywood, es Koldo. Me parece una bomba andante. Vamos, una bomba de racimo". Que no sé si le está saliendo bien, añade el presentador de Al Rojo Vivo, pero "a Ábalos tampoco", concluye.

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