Ferreras, sobre los actos contra el dictador: "A lo mejor no hay que celebrar la muerte de Franco, pero sí el fin de la dictadura"

Este 8 de enero comienzan los actos por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el primero de una serie de celebraciones que el Gobierno de España ha preparado para todo este 2025 con el fin de conmemorar los 50 años de libertad y democracia.

La polémica, no obstante, no se ha hecho esperar: por un lado, PP y Vox rechazan cualquiera de estos actos, y por otro, hay quienes dicen que con la muerte de Franco no llegó aún la democracia y que en vez de su muerte, habría que celebrar o recodar la Transición.

También, y como se ha comentando en la mesa política de Al Rojo Vivo, hay quienes apoyan estos actos porque es una forma de recuperar nuestra memoria, de reparar las heridas de las víctimas y porque, aseguran, que la muerte del dictador fue el primer paso para poner los cimientos de la Transición.

De este modo, Antonio García Ferreras recuerda unas palabras del periodista Gorka Landaburu: "Como dijo Landaburu, un luchador por la democracia, hijo de exiliados y víctima del terrorismo, a lo mejor no hay que celebrar la muerte de Franco, pero sí el fin de la dictadura, y el principio de un montón de cosas para este país". Como "el fin del terror", que asegura a continuación, la sindicalista Afra Blanco y que podemos ver, al completo en el vídeo.