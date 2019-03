Fernando Garea: "Basta con ir al BOE para ver que lo que Cañete dice no era así"

SOBRE LA RELACIÓN DE LA EMPRESA DE CAÑETE CON LA ADMINISTRACIÓN

El aún ministro de Agricultura y cabeza de lista del PP para las Europeas, Miguel Arias Cañete no comunicó que la petrolífera DUCAR, S.L, en la que participa, funciona gracias a una concesión administrativa. Así lo desvela el periódico El País en una información firmada por Fernando Garea. El periodista explica en Al Rojo Vivo que dejando a un lado si es moral o estético, "lo importante es que durante varias legislaturas, Cañete dijo que esta empresa no tiene relacion directa ni indirecta con la administración y basta ir al BOE para ver que no es así".