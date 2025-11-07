Ahora

en al rojo vivo

Fernando Berlín valora la ruptura entre Junts y el PSOE como "una ruptura que, ante un hipotético calendario electoral, no perjudica a ninguno de los dos actores políticos"

Para el analista de Al Rojo Vivo, dentro de la anomalía que supone este fraccionamiento "al Gobierno no le va tan mal", ya que la proximidad con Junts "resultaba tóxica en términos electorales".

Fernando Berlín analiza la ruptura entre el PSOE y Junts y desliza que "el Gobierno parece decidido a continuar adelante" pese a la tensión creciente. Según el periodista, Junts tendrá dificultades para justificar algunas votaciones, especialmente si estas afectan a la llegada de fondos europeos.

Berlín sostiene que la ruptura es un escenario que, ante un hipotético calendario electoral, no perjudica a ninguno de los dos actores políticos, ya que su proximidad resultaba "tóxica en términos electorales".

Además, destaca que "en el Gobierno existe la convicción de que son el último muro de resistencia en Europa frente a la extrema derecha" y que, dentro de la anomalía que supone este fraccionamiento, "al Gobierno no le va tan mal".

